Case vuote nel mirino

Gli italiani hanno sempre più paura di tornare dalle vacanze e trovare la casa saccheggiata dai ladri. Da una ricerca Ircm, emerge una una crescente preoccupazione per questo fenomeno: l’83,5 per cento del campione (+5 per cento rispetto all’analogo sondaggio del 2023) ritiene quella dei

furti in appartamento una questione prioritaria al momento di intraprendere un viaggio: l’82 per cento degli uomini (+7,9 rispetto al 2023) e l’85 per cento delle donne (+2,4 rispetto al 2023). Poi, però, il 66,5 per cento (-4,3 rispetto all’analogo sondaggio del 2023) ritiene di riuscire a mettere in campo le giuste misure per prevenire questa spiacevole eventualità: il 68 per cento degli uomini (-2,1 rispetto al 2023) ed il 65 per cento delle donne (-5,8 rispetto al 2023). "A temere concretamente un furto è però solo il 15 per cento degli uomini (+3,8 rispetto al 2023) e il 15 per cento delle donne (+100 rispetto al 2023)", puntualizzano gli specialisti di Vamonos-Vacanze.it.