Capitale della nautica. Qn Distretti racconta. Le onde d’innovazione e il futuro sostenibile

VIAREGGIO

Al molo del Principato di Monaco le imbarcazioni più fotogtafate e ricercate erano quelle prodotte nei cantieri della nostra Darsena. Dal Calex uscito da capannoni della divisione Benetti del gruppo Azimut all’AB110 uscito invece da quello di Next Yacht Group. A conferma di come Viareggio con le sue 781 aziende, oltre 7mila addetti e un fatturato di 3,5 miliardi per le sole imprese basate nel territorio comunale, è la capitale del distretto della nautica toscana che conta in totale 4.000 aziende, 20mila addetti e 4,5 miliardi.

Non poteva che essere quindi la Perla del Tirreno la location per l’evento Qn Distretti dedicato proprio alla nautica. Con un focus su quelle che sono le innovazioni tecnologiche a bordo e intorno al mondo dei grandi yacht e delle barche da diporto. ’Onde di innovazione: il futuro della nautica nel distretto toscano’ è, infatti, il titolo dell’appuntamento organizzato da Qn Economia che, giovedì 3 ottobre, al Grand Hotel Principe di Piemonte, riunirà esperti del settore marittimo e navale, imprenditori e aziende del settore, progettisti, stakeholder e rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, per discutere delle sfide e delle opportunità che la nautica affronta oggi e nel prossimo futuro. Saranno le dinamiche e i nuovi scenari nel settore della nautica, l’innovazione tecnologica, le tendenze di design all’avanguardia, le strategie per una sostenibilità sempre più integrata e la possibilità di creare uno spazio per la condivisione di conoscenze tra professionisti del settore, i temi che faranno da filo rosso e da obiettivi alle conferenze.

Dai nuovi materiali per la costruzione di imbarcazioni, le soluzioni avanzate per la propulsione e l’efficienza energetica alle iniziative green, alle analisi delle dinamiche di mercato e alle strategie per l’espansione internazionale delle aziende del distretto toscano. Questo, e molto di più, sarà argomentato dai relatori e partecipanti dei lavori e degli interventi che avranno avvio alle 17.30, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, del presidente della Regione, Eugenio Giani, e degli onorevoli Deborah Bergamini, Elisa Montemagni e Riccardo Zucconi. A introdurre e moderare l’incontro Cristina Privitera, vicedirettrice de La Nazione. Sarà Giovanni Lombardi, professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale all’Università di Pisa, ad aprire il convegno con un focus su ’Foil: la nuova frontiera della nautica tra aerodinamica, robotica e intelligenza artificiale’, seguito da un primo panel, ’Le innovazione tecnologiche nel settore nautico’, con la partecipazione di Cesare Stefanini, direttore dell’Istituto Biorobotica Scuola Superiore Sant’Anna, e Silvia Fogliuzzi, manager industria navale e nautica. Al secondo panel, dal titolo ’Tendenze di design e sostenibilità nella nautica’, parteciperanno il direttore del Consorzio Navigo, Pietro Angelini, e il professor Roberto Saletti dell’Università di Pisa.

Per concludere con un cocktail di networking un evento non solo opportunità per i professionisti del settore di incontrarsi, condividere esperienze e discutere le future direzioni del settore, ma anche un’occasione, per la città stessa, di consolidare il suo ruolo, così come quello della Toscana, come centro di eccellenza nella nautica.

R.V.