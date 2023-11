Camerieri e pizzaioli. Le richieste dei locali

PERSONALE PIZZERIA

Pizzeria Regina Margherita a Forte Dei Marmi cerca AIUTO PIZZAIOLO. Esperienza gradita ma non indispensabile, gradito ma non indispensabile possesso Haccp e attestato di sicurezza sul lavoro. Orario: 17.30 – 23, 6 giorni a settimana. Da subito a tempo indeterminato e CAMERIEREA DI SALA esperienza non indispensabile, buon inglese, gradito possesso Haccp e attestato di sicurezza sul lavoro. Orario: 17.30 – 23, weekend nel periodo invernale, full-time da aprile a settembreottobre. Da subito a tempo indeterminato. Cv: [email protected]

AIUTO CUCINA

Osteria Da Demè a Pietrasanta (LU) località Vallecchia cerca con attitudine a eventuali ritmi frenetici. Non è necessaria esperienza. Da subito. Per candidarsi 0584757011 o cv a [email protected]