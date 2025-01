Camaiore Viabilità di Migliano. Piano di manutenzione e parcheggio

Oltre 600mila euro per la gestione complessiva della viabilità nella frazione di Migliano. Il Comune ha approvato due documenti d’indirizzo – uno per la messa in sicurezza di via Pian del Rio, l’altro per il nuovo parcheggio – volti a migliorare la circolazione veicolare. Nello specifico, sul tavolo ci sono due ipotesi di lavoro: la prima, da 300mila euro, è finalizzata alla messa in sicurezza della viabilità per garantire una migliorare transitabilità nel tratto di via Pian del Rio in prossimità della località Catana, tramite rimozione della barriera stradale esistente e della pavimentazione, realizzazione delle fondazioni profonde (micropali e tiranti inclinati), e a seguire della piattaforma in cemento armato per il ripristino della larghezza della strada; posa della barriera stradale sul cordolo e opere di finitura. Altri 310mila euro serviranno invece per il nuovo parcheggio; inoltre, si prevede di realizzare allargamenti puntuali della sede stradale lungo tutto il tratto di via comunale in modo da agevolare la percorribilità.