Camaiore Piazza XXIX maggio. Fd’I chiede la riapertura al traffico

"Vogliamo un consiglio comunale sulla riapertura di piazza XXIX Maggio". Il consigliere comunale di Fd’I, Simone Frugoni, ribadisce la posizione da sempre sostenuta dalla minoranza. "La riapertura al traffico della piazza è una decisione non più rimandabile: la chiedono cittadini e commercianti – dice – La chiusura è sbagliata sia per i problemi di viabilità sia per il danno al tessuto economico di tutto il centro storico. I fatti ci hanno dato, purtroppo, ragione: basta fare una passeggiata per rendersi conto della desolazione, con un’affluenza scarsa anche in questo periodo pre-natalizio". Intanto i commercianti hanno avviato una raccolta firme, iniziativa che FdI intende sostenere in ogni modo. "Per questo chiederemo un consiglio comunale tematico, sperando che l’amministrazione di centrosinistra ascolti le esigenze dei cittadini. Capisco – conclude – che per il sindaco sia difficile fare marcia indietro su un’opera da lui fortemente voluta, ma è chiaro che la sua visione si è rivelata fallimentare".