Burlamacco dalla matita dei bimbi

Una nuova sezione arricchisce la mostra “Burlamacco incontra l’arte”, in corso di svolgimento a Villa Paolina. Si tratta di un percorso espositivo dedicato ai bambini, ovvero a come i bambini delle scuole elementari di Viareggio hanno interpretato la maschera di Uberto Bonetti. Arricchiscono l’esposizione alcune sculture, riproduzioni di grandi carri della storia del Carnevale in formato mini , realizzate dall’artista Andrea Mazza, per tutti a Viareggio “Spillo“, prematuramente scomparso.

La mostra, allestita nelle sale espositive del piano terra di Villa Paolina, sarà inaugurata sabato, alle 16, e resterà aperta fino al 5 maggio, quando termineranno tutte le mostre organizzate intorno al Carnevale 2024. E quindi “Burlamacco incontra l’arte” e “Il mondo mascherero di Beppe Domenici” sempre a Villa Paolina, “Maschere Movimento Manifesti. Innovazioni di primo Novecento. Lucio Venna e Giorgio de Chirico” nelle sale di Villa Argentina, “Il Carnevale di Nino Migliori” e “Mela ride” alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani”.

Red.Viar.