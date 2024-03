Boom dei pomeriggi creativi. Sold out per gli incontri al Mediceo. Conquistano bimbi ed adulti

Cresce il numero di richieste per partecipare ai Pomeriggi creativi di Palazzo Mediceo, gli appuntamenti del sabato pensati per approfondire le diverse correnti artistiche e i maggiori protagonisti, soprattutto dell’arte contemporanea. L’appuntamento di oggi dedicato a Botero prevede già il tutto esaurito. "Dato che i genitori accompagnavano i figli, abbiamo riscontrato che loro stessi erano incuriositi da queste iniziative – spiega Stefania Neri curatrice degli incontri – da qui l’idea di aprire i laboratori a ogni età, tanto che siamo soliti indicare come fascia dei destinatari 4-99 anni".

Il taglio del linguaggio è così alla portata di tutti ma la vera differenza sta nella rielaborazione delle nozioni apprese e dell’osservazione delle opere che vengono mostrate ai partecipanti, invitati alla fine a riprodurle secondo le loro capacità artistiche ma, soprattutto, secondo la sensibilità e la capacità di rielaborare quanto appreso. Un valore aggiunto che consente, appuntamento dopo appuntamento, di diffondere anche tra i più piccoli una cultura artistica, spronando a una osservazione attenta dei particolari e a una riproposizione attraverso le lenti della propria personalità.

Ogni appuntamento ospita dai 20 ai 25 partecipanti, un numero ritenuto idoneo per seguire ogni persona e per consentire quello scambio diretto e quel clima familiare che sta permeando ogni incontro. Nell’orizzonte dei pomeriggi creativi rientra soprattutto l’arte contemporanea ma ci sono alcune eccezioni come quella molto apprezzata su Arcimboldo e il focus su Caravaggio che verrà prossimamente proposto. A breve si parlerà di Puntinismo, dell’artista giapponese Yayoi Kusama e di Jackson Pollock, laboratorio previsto nel giardino del Mediceo, considerato il particolar stile di questo pittore. Per info 3491803349.