Black out della pubblica illuminazione a Mulina. Sarà realizzata una nuova linea aerea per eliminare disagi

Dopo i guasti frequenti sulla tratta di illuminazione pubblica a Mulina, dalla chiesa San Rocco fino alle ultime abitazione di località Carbonaia, l’amministrazione comunale interverrà in modo strutturale per scongiurare altre interruzioni. "L’ufficio tecnico ha dato incarico all’azienda di sostituire tutto il cavo elettrico, per un tratto di oltre 300 metri - spiega il vicesindaco Alessandro Pelagatti -. Appena il materiale elettrico arriverà, e ipotizziamo la prossima settimana, verrà eseguito l’intervento. Per svolgere il lavoro di manutenzione straordinario si renderà necessario chiudere la strada, la mattina, per circa tre ore, per un paio di giorni. In questo modo andremo a risolvere in modo definitivo un problema che da qualche mese a questa parte causava, in concomitanza con le piogge, continue interruzione della pubblica illuminazione". Il costo è di quasi 6mila euro.