Biblioteca, via al restyling. Cantiere da mezzo milione. L’interno sarà rinnovato

Sono partiti i lavori alla biblioteca comunale "Michele Rosi", nel capoluogo. L’intervento, finanziato da un bando del Pnrr da mezzo milione vinto dal Comune, consisterà in un notevole e sostanziale restyling per uno dei luoghi deputati alla promozione della cultura in città.

I lavori prevedono la riqualificazione dell’arredo in tutte le sale, con nuove scaffalature, tavoli, sedute e pavimentazione, preceduti da interventi propedeutici sulla struttura (revisione degli impianti, tinteggiatura e opere manutentive in genere), insieme a un netto miglioramento delle condizioni di accessibilità: nel progetto Pnrr rientra infatti anche l’opera di rifacimento e implementazione della segnaletica interna ed esterna, l’abbattimento di qualsiasi barriera architettonica e l’inserimento di percorsi tattilo-plantari e sonori per soggetti con disabilità motoria. Seguiranno gli interventi in chiave multimediale, con l’allestimento di una nuova aula digitale, e di formazione dei più piccoli, con la completa riqualificazione della sala della "Biblioteca dei Bambini", dedicata all’avvicinamento alla lettura.

La biblioteca necessita da anni di un rinnovo negli arredi e di un ammodernamento tecnologico per fruire in maniera più smart dei tanti servizi della struttura, assiduamente frequentata da studenti e lettori. Durante la fase dei lavori, il servizio di prestito e restituzione dei libri è temporaneamente trasferito nei locali del civico 165 di Via Vittorio Emanuele, di fronte alla libreria Mondadori, (dal lunedì al venerdì sia al mattino, dalle 9,30 alle 12,30, sia nel pomeriggio dalle 15 alle 18). I locali non dispongono di Sale Studio e il servizio è limitato solo ad una parte del patrimonio librario.