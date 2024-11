"Benvenuti in atelier". Incontri con gli artigiani

Saranno due le aziende che, in territorio versiliese, parteciperanno all’appuntamento annuale di “Benvenuti in Atelier” in cui Cna Federmoda narra al pubblico il saper fare artigiano nella moda. Il programma vedrà anche la presenza degli assessori Graziella Polacci e di Massimo Lucchesi in rappresentanza dell’amministrazione comunal e prevede due giorni in via Cavour 18A. Sabato si inizia alle 15.30 con “Il vallo, la secchia e il Vòta-fùse. Dialetto e cultura materiale tra Garfagnana, Alpi Apuane, Mediavalle e Versilia” di Michele Armanini; si prosegue con “Materia prima: trame di natura” di Veronica Pierotti per poi arrivare alla presentazione delle creazioni di Borgo Solaio e Casa Colleoni Collection con visita al laboratorio Colleoni. Domenica 10, inizio alle 10.30 (necessario prenotarsi) si vedrà come creare un prodotto nei laboratori delle imprese lab dal tessuto al ricamo con Sabrina Mattei di Borgo Solaio (339 5937453) e lab dal filo al tessuto con Simona Pierotti di Casa Colleoni (339 3552832).