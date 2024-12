Ben Harper a Villa Bertelli. Il musicista ’impegnato’ sarà in concerto a luglio

Villa Bertelli lancia la prima sfida musicale 2025 puntando su un mjujsicista statunitense e chitarrista di livello. Il primo ospite del Festival Villa Bertelli Live 2025 organizzato da Leg Live Emotion Group sarà Ben Harper insieme a The Innocent Criminals in concerto il 17 luglio alle 21.30. Da domani oggi alle 10 saranno attive le prevendite sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. I biglietti saranno a posto unico per quanto riguarda il parterre mentre per le tribune i biglietti saranno numerati; l’apertura porte è prevista alle 19.30 mentre per chi avrà acquistato il biglietto early entry l’ingresso è previsto dalle 19 alle 19:30 per non perdere la priorità La presenza di un artista di calibro internazionale come Ben Harper, considerato uno degli esponenti più amati e stimati della musica a livello mondiale non solo per la sua generazione ma anche per quelle a seguire, è il primo sigillo a un cartellone che si annuncia superlativo e il giusto riconoscimento di posizionamento di Villa Bertelli Live tra le manifestazioni più importanti in Italia. Ben Harper è uno dei principali cantautori della sua generazione, oltre che uno dei più versatili e coraggiosi, che lavora senza problemi attraversando diversi generi, andando dal pop, reggae e soul, al blues, rock, funk e folk senza mai rinunciare all’impegno civile né cedere alla tentazione di seguire i trend del momento.

Ha registrato 18 album in studio e raccolto intorno a sé una vasta fanbase mondiale, con oltre 16 milioni di dischi venduti e tre Grammy Awards. Mentre la sua musica e la sua carriera incarnano una certa audacia a livello sonoro, l’onestà dei testi e l’attivismo sociale, Harper ha dalla sua anche una consapevolezza della cultura moderna che tratta i temi sociali. Questo aspetto gli è valso nel 2023 la nomination ai nuovi Grammy Special Merit Award nella categoria Best Song For Social Change. Le sue collaborazioni in studio di registrazione includono Harry Styles, Keith Richards, Jack Johnson, John Mayer, John Lee Hooker, Ringo Starr e Ziggy Marley, solo per citarne alcune, oltre a una serie di esibizioni dal vivo insieme a Pearl Jam, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Harry Styles e molti altri.

Francesca Navari