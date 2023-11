Barca spiaggiata: rottura di un ormeggio o era affondata da tempo?

Dicono che il mare porta via e prima o poi restituisce. Non fa eccezione la mareggiata causata dall’attuale ondata di maltempo, con tanto di misterioso spiaggiamento come quello avvenuto ieri mattina a Tonfano tra i bagni Sorriso e Biancamano, in prossimità del pontile. Si tratta di una barca, lunga circa 7 metri (nella foto), sulle cui origini sono in corso verifiche da parte della Capitaneria di porto di Viareggio.

I militari dell’Ufficio locale marittimo di Forte dei Marmi, intervenuti dopo la segnalazione del presidente del Consorzio mare Versilia Francesco Verona, ipotizzano che la causa sia la rottura di un ormeggio, anche perché non sono arrivate altre segnalazioni. Ma la presenza di alghe fa pensare che potrebbe trattarsi di un natante affondato chissà quando e chissà dove, con le fortissime correnti che lo hanno risucchiato dai fondali fino a farlo straccare, appunto, sulla battigia di Marina di Pietrasanta.

d.m.