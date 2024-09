Bando studenti fino a 300 euro di contributo

È ancora aperto il bando regionale finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica: libri scolastici, materiale didattico e altri servizi didattici. Si tratta del cosiddetto “Pacchetto scuola”, relativo all’anno scolastico che sta per iniziare. È destinato a studenti iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o paritaria degli Enti locali) inclusi gli iscritti ad un percorso di istruzione e formazione professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata. L’incentivo economico va chiesto al comune di Stazzema, attraverso un modulo che è possibile scaricare dal sito istituzionale. Può avere accesso a questo contributo chi è appartenente a nuclei familiari con indicatore economico equivalente Isee non superiore all’importo di 15.748,78 euro. Lo studente deve essere inoltre iscritto all’anno scolastico 2024/2025 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, o ad un percorso di istruzione e formazione professionale di una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata. C’è bisogno ella residenza nel Comune di Stazzema ed una età non superiore a 20 anni. L’importo erogabile va da 130 a 300 euro. La domanda d’ammissione al bando deve essere diretta al Comune di residenza e va presentata non oltre il 20 settembre. Deve contenere la domanda d’ammissione al bando, la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità. La domanda dovrà essere presentata al protocollo del Comune o inviata tramite pec a: [email protected]