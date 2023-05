Ballottaggio Al lavoro sulla squadra di giunta

di Daniele Masseglia

Tra cinque giorni i pietrasantini torneranno alle urne per eleggere chi li governerà per il prossimo lustro. La scelta è tra i due candidati che hanno strappato il biglietto per il ballottaggio, in agenda il 28 maggio dalle 7 alle 23 e il 29 maggio dalle 7 alle 15, vale a dire il sindaco uscente Alberto Giovannetti (Ancora Pietrasanta, Lega e Lista Mallegni-Forza Italia), votato al primo turno dal 45.43% degli elettori, e lo sfidante del centrosinistra Lorenzo Borzonasca (Movimento 5 Stelle, Insieme per Pietrasanta, Sinistra Ecologista e Pd), il quale al primo turno aveva ottenuto il 35% delle preferenze. Entrambi sono da giorni al lavoro su vari fronti: programmare una nuova girandola di incontri sul territorio, contattare le segreterie dei partiti per portare di nuovo in città i big della politica nazionale e, tra le varie cose, approntare la squadra che formerà la futura giunta. In questo senso Giovannetti ancora non ha deciso quando presentarla: il suo orientamento, ad oggi, è di premiare i candidati consiglieri che al primo turno hanno incassato il maggior numero di voti. Borzonasca, dal canto suo, già domani potrebbe annunciare qualcosa ma preferisce ancora non sbilanciarsi.

Fatto sta che presentare la propria squadra potrà essere un’arma in più per convincere di andare a votare chi dieci giorni fa ha preferito astenersi. Il numero degli aventi diritto sarà sempre il solito – 20.836 di cui 9.848 maschi e 10.988 femmine – con l’ufficio elettorale che resterà aperto anche venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Ieri, infine, la commissione elettorale è tornata a riunirsi per firmare le liste in appoggio ai candidati e sorteggiare l’ordine d’uscita sulla scheda: Borzonasca sarà a sinistra e Giovannetti a destra.