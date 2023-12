Auto-siluro sfonda muro di una casa. Incidente nella notte a Querceta

Un boato nella notte. Con una vettura sbattuta all’interno di un giardino sfondando il muro di delimitazione e un’altra cappottata in strada. In pochi secondi si è consumata una scena da brivido, che fortunatamente non ha registrato feriti ma danni ingenti. E che riporta alla luce la pericolosità dell’eccessiva velocità delle auto sulla via Aurelia.

A svegliarsi di soprassalto, intorno all’1, è stata Elisabetta Di Bartola che si è trovata col muro di casa completamente sfondato e la sua Fiat 500 sbalzata dalla strada all’interno del suo giardino dopo essere stata colpita in pieno da un veicolo condotto da un cinquantenne, D.B. di Capezzano Pianore, che si è poi cappottato. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Pietrasanta anche se il conducente – sottoposto poi ad alcoltest – è riuscito ad uscire da solo, e miracolosamente illeso, dall’abitacolo. E’ stato comunque accompagnato al pronto soccorso.

"Io e mio marito eravamo tornati a casa da poco – racconta Di Bartola – e nel cuore della notte abbiamo sentito come un’esplosione. Quell’auto che procededeva da Massa verso Viareggio ha perso il controllo e si è schiantata frontalmente contro la mia 500, lanciandola letteralmente dentro il mio giardino. E’ stata colpita anche la Panda del vicino. Il muro di casa è stato abbattuto provocando una ’bomba’ di sassi contro la facciata ed il giardino è devastato. Se c’era una persona veniva falciata in pieno. Ciò che fa più rabbia – lamenta Elisabetta Di Bartola – è che noi abitanti della zona da mesi reclamiamo il posizionamento di un autovelox sull’Aurelia e abbiamo anche depositato una petizione. Nessuno ci ha ascoltato e questi sono i risultati: non serve a niente piazzare il lettore di targhe all’altezza della pompa di benzina per rilevare la copertura assicurativa dei veicoli. Qui la situazione è al limite perchè gli automobilisti corrono di giorno e di notte. Il sindaco di Pietrasanta con un autovelox a Vallecchia ha risolto il problema. Non capisco perchè l’amministrazione di Seravezza non si interessi".

Francesca Navari