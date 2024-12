Auser in lutto, addio a Paola Buratti. Era la colonna dell’associazione

Addio a "Paoletta", colonna portante dell’Auser di Seravezza. E’ scomparsa a 72 anni Paola Buratti, instancabile volontaria e figura storica dell’associazione tradita da una terribile e fulminea malattia. Paola, residente a Ripa, è stata parte integrante dell’Auser fin dalla sua nascita, nel 1998. Con dedizione e un impegno costante, ha contribuito a costruire la rete di solidarietà che rappresenta il cuore della nostra missione. Era una persona dal carattere esuberante e sempre generosa e pronta ad aiutare. "Ho conosciuto Paola 24 anni fa - dice il presidente Auser Seravezza Davide Cardelli – quando avevo 17 anni. Lei ha visto crescere me proprio come ha visto crescere l’associazione: mi chiamava affettuosamente “il suo bimbo”. E’ stata una volontaria preziosa, una presenza costante, e la sua assenza sarà profondamente sentita da tutti noi ma il suo esempio continuerà a guidarci nel nostro operato. A nome di tutti i volontari e dei membri dell’associazione, esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia. In sua memoria, ci impegniamo a portare avanti con ancora più determinazione i valori dell’Auser". Commosso anche il messaggio dell’assessore Alessandra Graziani: "Porterò sempre nel mio cuore il ricordo di tutti i momenti trascorsi insieme, le cene a casa mia,i festeggiamenti per la sera dell’ ultimo dell’ anno insieme, l’ allegria e la voglia di divertirsi erano scontate con il tuo sorriso contagioso.

Avevi sempre una buona parola in ogni occasione,ti sei sempre dedicata al prossimo con ammirabile dedizione e sempre paziente in ogni circostanza". Paola Buratti lascia il compagno Francesco Busnelli, i figli Simone e Marcello Giannini, la nuora Claudia, i nipoti Silvia, Ilaria, Lorenzo e Giorgio, le sorelle Iva e Donatella e il fratello Adelmo. Stamani alle 11 la benedizione nella sala del commiato alla Croce Bianca di Querceta.

Francesca Navari