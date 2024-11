Attività al coperto: "Spazi non adatti"

VERSILIA

Lo Stadio dei Pini, ancora preso dai cantieri (in dirittura d’arrivo), il progetto per la nuova piscina viareggina, e le strutture inadeguate e carenti di strumentazioni e pavimentazioni idonee a sport e attività al coperto – che da Viareggio arrivano fino Camaiore e alla Versilia – descrivono un territorio che pullula di sportivi, società e anche di grandi risultati, ma che, in alcuni casi, appare privo di strutture per le società che fanno sport al coperto, come hockey e pattinaggio, e che hanno bisogno di pavimentazioni apposite.

Società che, sempre di più, non hanno spazi adatti messi a disposizione dagli enti pubblici. E che, per questi spazi, devono "lottare", per allenarsi, e tenere lezioni, e per le ore messe a disposizione dai privati. Proprio in un territorio in cui hockey e pattinaggio, insieme al calcio, per risultati e seguito, con numeri altissimi di appassionati, fan e nuove leve che si avviano a questo sport, risultano essere la punta di diamante a livello nazionale.