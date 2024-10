Assolti Lari e Lucii. L’Appello conferma

La Corte d’Appello ha confermato l’assoluzione (già espressa in primo grado dal tribunale di Lucca) per Michele Lari e David Lucii, referenti del Movimento 5 Stelle. Un processo nato al tempo del sindaco Massimo Mallegni che ha visto il Comune avviare azione nei confronti degli attivisti del Movimento 5 stelle locale, Lari (consigliere comunale dal 2015 al 2017) e David Lucii. I due erano stati accusati di diffamazione a mezzo stampa nei confronti dell’amministrazione comunale e dei balneari per aver segnalato delle tariffe Tari. Era l’8 agosto 2015 quando l’allora capogruppo Lari convocò una conferenza stampa nella sala consiliare del municipio con tanto di striscioni appesi per lamentare presunti favoritismi per i balneari in merito alla tariffa sui rifiuti, criticando apertamente l’operato dell’allora amministrazione Mallegni e ancora della stessa categoria dei balneari. Da qui la denuncia, per diffamazione, nei confronti di Lari e Lucii, difesi da Elena Libone. Mentre l’avvocato Sandro Guerra difendeva Massimo Mallegni, Luigi Velani fu incaricato della tutela legale dell’ex vicesindaco Daniele Mazzoni e Filippo Bellagamba del Consorzio balneari. Dopo un lungo iter giudiziario è del gennaio 2019 l’assoluzione per i due grillini "perchè il fatto non costituisce reato"; ne è seguito il ricorso in appello da parte delle controparti. Ieri anche il giudice di secondo grado ha confermato che le affermazioni esternate dai due esponenti M5S non avevano contenuto diffamatorio. "Siamo contenti – evidenzia l’avvocato Libone – che la Corte d’Appello abbia confermato il provvedimento di assoluzione che ribadisce la legittimità dell’esercizio di critica politica".

Fra.Na.