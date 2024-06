Arte e storia. Versilia Araldica. Studenti a lavoro

"Versilia Araldica. Stemmi, emblemi e sigilli a Pietrasanta e Seravezza“: la mostra degli studenti dell’IIS Don Lazzeri -Stagi di Pietrasanata, una decina di classi impegnate, con l’ISI Marconi di Seravezza, hanno lavorato le quinte del corso Marmo, racconta e documenta, grazie all’ impegno degli studenti (nella foto) seguiti dai docenti la storia del territorio in modo originale e inaspettato. I lavori sono esposti a Villa La Versiliana a Marina. la mostra è visitabile fino al 22 giugno dal giovedì alla domenica 17-20 e integra il progetto dello scorso anno. La finalità del lavoro seguito da un team di docenti e allievi supportati dagli storici locali ha permesso di catalogare centinaia di stemmi ed emblemi che hanno svelato storie e vicende del territorio pietrasantino e seravezziano.

"E’ stato un lavoro capillare e interessante - spiegano Fabrizio Mancassola, istituto Don Lazzeri e Giovanna Bacci Istituto Marconi- che ha impegnato i ragazzi in capillari ricerche". Le opere e le installazioni che danno vita alla mostra sono al pian terra della Villa. "Questo lavoro che ha interessato la araldica religiosa, civile, delle corporazioni e privata, è stata una chiave di accesso per conoscere e approfondire la storia locale", spiega Fabrizio Mancassola, ideatore del progetto. La mostra evidenzia reperti storici tra i quali alcuni sigilli che vanno dal XV al XIX secolo provenienti dall’Archivio Storico accanto alle interpretazioni degli studenti realizzati con varie tecniche. Il progetto sfocerà in una nuova pubblicazione ha il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comuni Pietrasanta e Seravezza e Fondazione Versiliana.

Ma.Nu.