Arte e emozioni. Il treno del cuore di Mazzagatti

Continua la ricerca pittorica sulle giovani artiste emergenti dell’arte contemporanea nel panorama italiano con Francesca Mazzagatti, protagonista con un’opera inedita che viene esposta per la prima volta e in esclusiva per lo spazio della Vetrina del Banco Bpm in piazza Duomo dal 5 febbraio al 2 marzo. L’artista espone un tela di grandi dimensioni nella quale ha dipinto un treno: simbolo della immaginazione e delle emozioni. Una tela che catturerà lo sguardo e il cuore degli appassionati dell’arte.

L’artista concentra la pratica principalmente sulla pittura a olio su tela, una tecnica ricca di storia e tradizione che offre infinite possibilità espressive e dona un impatto immediato agli spettatori. Negli sviluppi più recenti la pittrice ha focalizzato l’attenzione sul complesso rapporto tra l’essere umano, gli animali e la natura. Attraverso figure che oscillano tra il quotidiano e il surreale costruisce narrazioni che esplorano le connessioni profonde e inaspettate tra uomo e ambiente. Gli animali trascendono la funzione rappresentativa per diventare potenti simboli visivi. Ogni figura animale è caricata di significati che vanno oltre l’apparenza trasformandosi in metafore evocative capaci di stimolare tensione e riflessione.

Un elemento centrale nella sua ricerca è il desiderio di mettere in discussione il concetto di "bello". La pittura, per lei, non è mai un semplice strumento di rappresentazione. Non cerca di replicare la realtà in modo fedele, ma utilizza la tela come un mezzo per andare oltre il visibile, esplorando territori che la parte più consapevole della mente non potrebbe raggiungere, né immaginare.