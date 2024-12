Arte e cuore. Al "Così Com’è" con Spazio23

L’arte diventa solidarietà. Diventa strumento di filantropia. Per il secondo anno il gruppo Spazio23 (foto) ha organizzato un’esposizione di solidarietà che è anche una occasione per sensibilizzare alla conoscenza dell’arte astratta. Sei opere realizzate per l’iniziativa trasformate in una preziosa Cartella di Stampe pronte e messe a disposizione dei cittadini come strumento di generosità che a Natale diventa ancora più importante. Le opere avranno una tiratura limitata di 30 esemplari e gli interessati potranno fare richiesta al Caffè Così Com’è, locale storico vetrina di arte. La cartella con le sei opere, rappresenta non solo l’espressione individuale di ciascun artista, ma anche un messaggio collettivo di sostegno e sinergia con il territorio. Sabato alle 17 si inaugura la mostra dei dipinti originali che si può visitare fino al 20 dicembre dalle 8 alle 19 e la domenica, dalle 8 alle 12,30. Lunedì il locale è chiuso. L’evento è stato organizzato a favore dell’Associazione Agape alla quale verrà donato il ricavato della iniziativa.

La vendita delle cartelle sarà il 20 dicembre alle 17. Le sei opere originali esposte al Caffè Così saranno battute all’asta da Stefano Pasquinucci. Il gruppo Spazio23 vuole affermare la volontà di utilizzare l’astrazione come finestra privilegiata sul mondo, con lo scopo di esprimere la propria percezione di quanto ci circonda tramite forme, linee e colori. Il gruppo è composto da Mario Baroni, Enrico Becherelli, Marco Bianchi, Daniele Emilio Cinquini, Ferdinando Coppola, Glauco Di Sacco.

