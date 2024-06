Alloggiava in un hotel di lusso a Forte dei Marmi, ma era un latitante. Arrestato

Forte dei Marmi (Lucca), 6 giugno 2024 – La polizia del commissariato di Forte dei Marmi ha arrestato un 38enne cittadino turco accusato di essere a capo di un’organizzazione criminale di scommesse illegali con sedi a Malta, in Lituania e in Bulgaria oltre che diffusa in tutta la Turchia. L’uomo, su cui pendeva un mandato di cattura internazionale, alloggiava presso un rinomato Hotel della Versilia Storica.

Il ricercato è risultato in possesso di documenti di diversi Stati, compreso un passaporto diplomatico della Repubblica di Vanuatu in Oceania. Valutati i presupposti per l’arresto e il concreto pericolo di fuga, confermato da una prenotazione aera per recarsi in Ungheria nello stesso pomeriggio, gli investigatori del Commissariato hanno proceduto all’arresto provvisorio in attesa della convalida da parte del Presidente della Corte d’Appello di Firenze.

Al termine delle procedure l’arrestato è stato accompagnato al carcere di San Giorgio di Lucca. L’arresto è stato convalidato due giorni e, alla luce del pericolo di reiterazione dei reati contestati, è stata applicata la custodia in carcere. Oggi, 6 giugno, ci sarà l'udienza davanti la Corte d'Appello a Firenze