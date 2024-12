Ancora pioggia e black out: "Solite scene da 25 anni"

Due black out nella stessa mattinata, tra elettrodomestici che saltano e imprecazioni rivolte a ogni dove. È successo di nuovo a Strettoia, dove i residenti alzano la voce ormai da un quarto di secolo ma sostengono di non essere ascoltati da nessuno. L’ultimo episodio risale a sabato e anche stavolta è legato alle piogge. "Dopo 25 anni – scrive Graziano Ruberti, che probabilmente detiene il non esaltante record di segnalazioni inviate all’Urp del Comune – continuano i black out a Strettoia. Anche sabato, intorno alle 12,46, è saltata l’energia elettrica per poi tornare poco dopo. Questa problematica è stata segnalata innumerevoli volte: non si può andare avanti così. La nostra è una frazione che ha bisogno di ingenti investimenti in infrastrutture, strade, marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, trasporto pubblico locale, palestre e parchi giochi". Poi, alle 13,10, il secondo black out: "Così si rompe tutto, a partire dalle caldaie. Ditemi se si può vivere così. Sono 25 anni, non un giorno", conclude Ruberti laconicamente.