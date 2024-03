Alla Versiliana. Giovanni Scifoni è... il “poverello“

La Fondazione Versiliana arricchisce il cartellone e annuncia per l’estate, in aggiunta a Jack Savoretti, Ermal Meta, Andrea Pucci, Fiorella Mannoia, Francesco de Gregori e il musical Flashdance, un altro spettacolo del 45° Festival La Versiliana. È “FRA’. San Francesco la superstar del medioevo”, andrà in scena il 17 luglio sul palco del grande teatro all’aperto. Record di incassi, scritto e interpretato da Giovanni Scifoni (foto) attore tra i più amati del teatro, del cinema e della tv italiana, conosciuto per il ruolo nella serie tv Rai “Doc – Nelle tue mani”.

San Francesco, è forse il santo più popolare, quello più amato e discusso. La vita ha ispirato canzoni, film rimasti nella storia del cinema e scatenato la fantasia creativa di artisti perché San Francesco era un artista del suo tempo. Un poeta folle in grado di leggere e vedere la vita oltre la materia. La sua arte era avanguardia così come le prediche erano folli e moderne da essere visionarie. La regia è di Francesco Brandi e orchestrato con laudi medievali e strumenti antichi di Luciano di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli, lo spettacolo si interroga sul potere persuasivo che genera la figura pop di Francesco, percorre la vita del poverello di Assisi, e lo sforzo di raccontare il mistero di Dio in ogni forma, fino al logoramento fisico, dalla predica ai porci fino alla composizione del Cantico delle Creature, primo componimento lirico in volgare italiano della storia. I biglietti dello spettacolo e degli altri eventi i sono in vendita su Ticketone e acquistabili in biglietteria del Teatro nei giorni e negli orari di apertura per gli spettacoli. Info www.versilianafestival.it