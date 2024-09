Alla scoperta dell’arte. Un viaggio interattivo

Un nuovo progetto è partito alla rsa Villa Alfieri: un’attività che prevede appuntamenti cadenzati con guide turistiche che porteranno in viaggio gli ospiti tra tante mete iconiche, il tutto attraverso uno schermo. Ma attenzione: non si tratta di video registrati, bensì di veri e propri appuntamenti streaming interattivi. “Travel Me“ è il nome di questo progetto; un vero e proprio viaggio virtuale che consente di esplorare luoghi meravigliosi senza lasciare la sicurezza della struttura e che va a integrarsi nel piano di animazione del Gruppo La Villa.

Le attività sono partite martedì Il funzionamento di “Travel Me“ è tanto semplice quanto efficace e ricco: attraverso uno schermo, gli ospiti potranno esplorare virtualmente luoghi iconici, accompagnati da guide esperte che si troveranno fisicamente sul posto. Ogni visita sarà un’esperienza interattiva, durante la quale i partecipanti possono interagire in tempo reale con la guida, facendo domande e approfondendo gli aspetti che più li incuriosiscono o richiedendo di visitare e avvicinarsi a luoghi specifici, che la guida potrà mostrare attraverso la telecamera di cui sarà dotata durante il tour. Per gli ospiti sarà quindi come essere li, pur stando comodamente negli accoglienti ambienti della struttura. Il progetto prevederà un ampio catalogo di destinazioni tra cui scegliere, permettendo agli ospiti di selezionare i luoghi che desiderano esplorare.

Questa personalizzazione dell’esperienza rende “Travel Me“ non solo un’occasione di svago, ma anche un modo per mantenere viva la curiosità e la voglia di apprendere degli Ospiti, offrendo loro la possibilità di viaggiare con la mente e il cuore, senza barriere e limiti. I primi appuntamenti sono già stati calendarizzati e portano gli ospiti alla scoperta di alcuni luoghi iconici della Francia: martedì scorso è toccato a Montmartre e il Sacré-Cœur, con un’immersione tra i vigneti di Montmartre, Dalida, Place du Tertre, la chiesa di Saint-Pierre e, appunto, il Sacro Cuore. Si replica giovedì 26 con la Corsica attraverso la scoperta di Ajaccio, tra i quartieri corsi, le chiese barocche, la statuaria imperiale, la cittadella e il porto dei pescatori. Infine, martedì 1° ottobre tocca a Nizza.