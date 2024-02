Addio a Mario Pardini. Il padre scampò all’eccidio

Si è spento all’età di 76 anni, Mario Pardini. Nato in seconde nozze da Federico e Lina. Dopo l’eccidio in cui Federico perse la moglie Bruna e le figlie Anna e Maria, Lina, già vedova, trovò la forza di prendersi cura dei sette orfani di Bruna. Nel 1948 nacque Mario e fin da subito fu visto come il prosecutore di quella intenzione che animava la vita della “fattoria” del padre in Coletti. Per anni ha accudito campi, ovili e stalle come desiderato dal padre. Per un certo periodo si è preso cura anche della strada carrozzabile dalla Culla fino a Sant’Anna. Alla morte dei genitori la solitudine lo spinse a trovare rifugio dalle sorelle al piano finché per oltre dieci anni ha vissuto a Pian di Contra accudito dalla nipote Maria. L’Associazione Martiri di Sant’Anna rivolge sentite condoglianze alle sorelle Adele,Siria, al fratello Vittorio ed a tutti i familiari. Le esequie si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa di Sant’Anna. La camera ardente è stata allestita nella cappellina dell’ospedale Versilia.