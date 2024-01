Addio a Brunella. Stroncata da un tumore che non ha dato scampo

E’ morta Brunella Santini, 62 anni: in pochi mesi un brutto male ha strappato la donna all’affetto dei familiari. Decine i messaggi di cordoglio sui social per l’addio alla ‘Bruny’, molto conosciuta, persona disponibile, gentile e amata. Brunella, alta, magra col viso sorridente, svolgeva l’attività’ di collaboratrice domestica in città: affettuosa e devota, era diventata persona ‘di famiglia’ per Rossana e Matteo Moriconi, per cui lavorava e che avevano perso marito e padre mesi fa, il noto dottor Michele Moriconi. Brunella lascia il marito Rossano, una sorella e due fratelli, i nipoti oltre a tante amiche ed amici. Purtroppo stava combattendo da mesi contro un male che si era riaffacciato e aveva anche subito un recente intervento. Abitava nel quartiere della Verdina e spesso frequentava il centro storico di Camaiore mentre si recava a lavoro. La salma è stata trasportata alla chiesa di Santa Teresa da cui oggi partirà il funerale alle 15 alla di Badia a cura delle onoranze funebri La Badia.

I.P.