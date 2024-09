Abbandono dei rifiuti: undici multati

Sono undici le persone multate dalla polizia municipale per abbandono di rifiuti. Un’operazione possibile grazie alle telecamere di videosorveglianza: sono stati elevati verbali, in corso di notifica, con sanzioni pecuniarie di 200 euro, somma che viene raddoppiata per rifiuti ingombranti. Gli abbandoni sono avvenuti a Cerreta Sant’Antonio, Basati, in località Desiata e nel centro di Querceta (alla piazzola ecologica riservata ai residenti dei condomini antistanti). Un’operazione che, nei mesi scorsi, ha anche portato a denunciare un cittadino per abbandono indiscriminato. "Il nostro impegno – commenta l’assessore all’ambiente Michele Silicani – non si ferma qui in quanto intendiamo potenziare il controllo, anche con l’acquisto di nuove telecamere, per intensificare la lotta a questa piaga"