"A caccia di storie". Scrittori nel capoluogo

Undici aspiranti autori e autrici per bambini e ragazzi insieme per un’esperienza irripetibile che unisce creatività, formazione, realizzazione di storie e progetti editoriali: con i saluti istituzionali del sindaco Marcello Pierucci e del presidente di Lucca Crea Nicola Lucchesi è iniziata ieri la 7ª edizione della residenza creativa "A caccia di storie", ospitata nel centro storico.

Il progetto nazionale promosso da Lucca Comics e Book on a Tree, realizzato in collaborazione con Edizioni Piemme - Il Battello a Vapore e Amref Health Africa, ha portato quindi in Versilia alcuni potenziali talenti della scrittura per i più piccoli, selezionati tra oltre 100 pervenute in fase di candidatura: Jacopo Donati, Alessio Morelli, Davide Gregori, Giacomo Romanò, Zoe Guindani, Marco Gelli, Chiara Bonazzi, Chiara Alessi, Chiara Musa, Maria Sogaro e Carmen Della Porta (vincitrice della borsa di studio di Amref Health Africa nata per ricordare la scrittrice Miriam Dubini e rivolta ai talenti che nelle loro storie toccano temi sociali).

Fino a sabato, "A Caccia di storie" approda in città grazie alla partnership stretta tra il Comune e Lucca Crea, con il supporto della Pluriservizi, che ha messo a disposizione dei partecipanti l’Ostello del Pellegrino e il Fondo 167, dove avranno luogo le lezioni destinate ai talenti selezionati. In questi giorni, le persone selezionate avranno l’opportunità di immergersi in ogni fase del processo di creazione di un libro, confrontandosi confrontarsi con figure professionali del mondo dell’editoria per ragazzi, tra cui scrittori e scrittrici affermati, case editrici, agenti letterari, librai, illustratori e sceneggiatori.