Cartine e filtri per sigarette in vendita senza autorizzazione: denuncia e sequestro

Viareggio, 20 maggio 2024 - Cartine e filtri per sigarette in vendita senza autorizzazione. E' quanto hanno trovato i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Lucca, a seguito di una mirata attività info-investigativa finalizzata al riscontro della corretta applicazione delle norme che regolano la vendita di generi da Monopolio.

I militari nel corso di un controllo presso un'attività commerciale di Viareggio hanno trovato nello spazio di vendita prodotti diversi da quelli autorizzati. Nel corso degli accertamenti, i finanzieri del gruppo Viareggio hanno rinvenuto numerosi articoli rientranti nella categoria merceologica degli accessori ai tabacchi da fumo, quali cartine e filtri, esposti in vendita sugli scaffali, riscontrando che il titolare dell'esercizio, un cittadino italiano, non era in possesso delle prescritte autorizzazioni per la vendita di tali beni.

Sono stati quindi sequestrati 380mila pezzi corrispondenti a un peso pari a circa 16 kg. Il titolare del negozio è stato è stato denunciato alla Procura di Lucca.