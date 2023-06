Ucciso con un abat-jour, fermata la compagna: una perugina di 51 anni

Perugia, 4 giugno 2023 - È nata a Jesi, ma è residente a Perugia la donna di 51 anni in stato di fermo perché sospettata di avere ucciso il compagno, Fausto Baldoni, 60 anni, a Fabriano, colpendolo a più riprese con un abat-jour. L’omicidio è avvenuto nella casa dove i due abitavano, in via Castelli, a Fabriano. La loro relazione, da quanto si è appreso durava da anni e si svolgeva a Jesi anche se la donna aveva mantenuto la residenza a Perugia.

A Fabriano, per altro, nove anni fa la sorella gemella della 51enne, Consuelo Galea, aveva ucciso, nell'estate del 2014 la madre, Maria Bruna Brutti, colpendola alla testa con un'arma giocattolo. La figlia, affetta da problemi psichici, era stata poi arrestata.

I carabinieri della compagnia di Fabriano, insieme al nucleo investigativo provinciale, hanno fermato la compagna di 51 anni, Alessandra Galea, con l’accusa di omicidio. Secondo le indagini avrebbe ucciso il convivente all'interno dell'abitazione dove entrambi convivono in una zona centrale di Fabriano.

La scoperta del corpo è avvenuta sabato sera attorno alle 20, dopo che la famiglia di lui aveva dato l’allarme. Dai primi rilievi è emerso che l'uomo ha una ferita al volto e alla testa. A nulla sono serviti i soccorsi arrivati dall'ospedale insieme ai vigili del fuoco.