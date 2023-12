Week-end ricco per le giovanili

TERNI - Fine settimana fitto di impegni per le giovanili rossoverdi, che avrà una coda oggi (ore 15) con l’Under 14 di Daniel Schiavi, impegnata al Sabotino nel derby col Perugia. La Primavera allenata da Salvatore D’Urso, dopo il successo nel derby coi grifoni, ha pareggiato 1 a 1 in trasferta a Crotone. L’esterno destro Riccardo Marcelli, per le ferette, ha pareggiato i conti al 24’ del secondo tempo appena due minuti dopo il momentaneo vantaggio dei calabresi. L’Under 17 di Maurizio Caccavale, invece, ha pareggiato 0 a 0 in casa, con l’Ascoli, mancando il sorpasso in classifica della squadra marchigiana. Nel doppio confronto con la Lazio, in trasferta a Roma, bella vittoria e di spessore per l’Under 16, che ha superato i capitolini con un netto 2 a 0. La squadra "Under 15" guidata da Marco Di Loreto, invece, ha pareggiato 1 a 1 coi pari età biancocelesti grazie alla rete dell’attaccante Karol D’Onofrio.