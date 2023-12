"Unicusano Futsal Ternana, Spello e Gadtch vincono: Rieti e CLT convincono"

Serie A2. L’Unicusano Futsal Ternana continua la sua cavalcata con un’altra vittoria ai danni della Russi (4-2). Match che inizia con la Ternana subito nel vivo, più volte sfiora il gol con Sachet e De Michelis che trovano però delle ottime risposte da parte del portiere avversario Masetti. A sbloccare la partita è Giardini che con il sinistro spiazza l’estremo difensore, dopo un grande guizzo dalla banda di Jodas. Raddoppia la Ternana allo scadere della prima frazione con una fantastica punizione dal limite dell’area calciata da Sachet che si insacca all’incrocio dei pali. In apertura del secondo tempo la Russi torna a farsi sotto e trova il 2-1 con una gran giocata di Cianciulli che fulmina Fagotti con un tiro potentissimo. Ternana che risponde, tornando avanti di due lunghezze, grazie a Sachet che non sbaglia in uno contro uno con Masetti. Ancora Sachet, finalizza l’azione di due contro zero portata avanti da Jodas, tripletta personale e 4-1 per la Ternana. Nel finale Russi che prova a reagire trovando il 4-2 con Michelacci, ma i tre punti vanno alla Ternana al termine del 8° giornata di campionato.

UNICUSANO: Fagotti, Sachet, N. Almadori, Persichetti, Jodas, Capotosti, Giardini, De Michelis, Venarubea, Romagnoli, Corpetti, Mingioni. All. Pellegrino

Serie B. Altra prova di forza da parte della corazzata di Spello (6-4). Grazie alle doppiette dei soliti Hachimi e Alunni Santoni e alle marcature dei giovani Picchietti e Metelli, i Grifoni conquistano un’importantissima vittoria contro l’Eta Beta. Vince anche la Gadtch (4-5), dopo un digiuno di ben tre partite, e lo fa convincendo in una trasferta insidiosa come quella di Rieti contro lo Spes. In gol per la squadra di Veschini il gioiellino Ginocchietti, con una doppietta, Mansouri, Mazzoli e Aouad.

Serie C1. Continuano a vincere, e convincere, il Rieti e il CLT che affrontavano rispettivamente Lidarno (0-4) e Gubbio Burano (5-3). Torna al successo casalingo il Città di Norcia contro l’Orvieto (5-2). Prosegue il periodo no per la Ducato Spoleto che perde il match casalingo contro il Corciano (3-8). Così come prosegue per il Montegabbione in fase difensiva, travolto dal San Martino per 13-0.