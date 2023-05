ATLETICO BMG

1

NESTOR

1

ATLETICO BMG: Bocci, Angeli, Monesi, Feltre, Diallo, Fapperdue, Lopez, Paolillo, Sciacca, Passaquieti, Nicodemo. A disp.: Bracaj, Francescangeli, Valentini M., De Santis, Mignone, Santini, Di Nicola, Barbati, Valentini T. All.: Luzi

NESTOR: Pallotta, Ajdini, Vestrelli, D’Ambrosio, Mechetti, Ciurnelli, Farinelli, Covarelli, Regnicoli, Sisani D., El Madouni. A disp.: Lupoaei, Lanzi, Ceccarelli, Terrani, Bertolini, Pieroni, Rondolini, Sisani M., Del Sante. All.: Di Loreto

Arbitro: Trotta di Foligno (Carpi Melchiorre-Materazzini di Orvieto)

Reti: 8’ pt Regnicoli (N), 8’ st Nicodemo (A).

Un punto per parte fra Atletico Bmg e Nestor con i padroni di casa ormai salvi e la Nestor che porta a casa un punticino che permette ai marscianesi di blindare il quartultimo posto in chiave playout. Regnicoli porta avanti la Nestor, pari Bmg siglato da Nicodemo in avvio di ripresa.