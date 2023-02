Trestina, trasferta in Toscana a caccia di punti preziosi

TRESTINA - Nel calcio la vittoria è la miglior medicina: fa bene alla classifica, giova al morale, aiuta a lavorare meglio. Se la regola vale sempre, è vera a maggior ragione quando il successo arriva dopo una lunga serie di risultati negativi. Dopo l’esordio sulla panchina bianconera del nuovo allenatore Francesco Farsi, coinciso con la conquista dei 3 punti contro l’Orvietana, il Trestina affronta in trasferta il Terranuova Traiana, squadra contro cui il 23 ottobre ottenne l’ultima vittoria prima del lungo digiuno. Le due squadre sono appaiate al terz’ultimo posto: in palio punti preziosi in chiave salvezza. Dopo aver saldato il proprio conto con la giustizia sportiva (una gara di squalifica per il difensore, addirittura 4 turni di stop per l’attaccante) tornano a disposizione Grea e Di Nolfo, con l’allenatore che potrà quindi contare sull’intera rosa, eccezion fatta per Tozaj e Morlandi sulla cui stagione è da tempo calato il sipario. Non è però escluso che il tecnico, fedele al vecchio adagio per cui "squadra che vince non si cambia", decida di riproporre lo stesso undici di partenza di domenica scorsa, Probabile formazione: Montanari, Sensi, Bologna, Ceccuzzi, Cenerini, Della Spoletina, Di Cato, Gramaccia, Ferri Marini, Belli, Brevi. All. Farsi. Arbitro: Arianna Bazzo di Bolzano.

Paolo Cocchieri