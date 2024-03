Trestina, snodo cruciale. Al Casini c’è il Sansepolcro

TRESTINA - Definirlo match decisivo è eccessivo, considerarlo snodo cruciale della stagione non lo è affatto. Sono punti decisamente pesanti quelli che mette in campo l’odierna sfida del "Casini" tra Trestina e Vivi Altotevere Sansepolcro ed il tecnico dei padroni di casa Davide Ciampelli concorda appieno con questa valutazione: "Affrontiamo una squadra che si trova al sestultimo posto, attardata di 8 punti rispetto a noi. Incrementare questo vantaggio significherebbe compiere un importante passo avanti verso l’obiettivo salvezza". All’andata il Trestina si impose per 2-1 "ma tante cose - ammonisce - sono cambiate da allora. La formazione toscana ha cambiato molti elementi della rosa e sta facendo davvero bene: ha rimediato una sola sconfitta nelle ultime 11 partite e nel girone di ritorno è la squadra che ha subìto meno gol". Molti ex tra gli ospiti (l’allenatore Bonura ed i vari Essoussi, Della Spoletina, Ferri Marini e Fracassini) ed un’assenza per squalifica per parte (Marietti nelle fila del Trestina, Mezzasoma in quelle del Vivi Altotevere Sansepolcro). Rispetto al match di Montevarchi, l’unica variante tra i locali dovrebbe essere rappresentata dal ritorno in difesa di Dottori, con conseguente avanzamento di Omohonria nell’abituale ruolo di centrocampista.

TRESTINA: Fiorenza, Dottori, Bucci, Conti, Contucci, Sensi, Belli, Omohonria, Tascini, Di Nolfo, Farneti. All. Ciampelli.

Arbitro: Giorgiani di Pesaro.

Paolo Cocchieri