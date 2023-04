Trestina, fare risultato e sperare Caccia all’impresa ad Arezzo

TRESTINA - Il calendario della penultima giornata prevede per il Trestina una trasferta ad Arezzo, contro una squadra che 15 giorni fa ha ottenuto la certezza della vittoria del campionato. Se pensare ad una squadra toscana con la pancia piena può alimentare le speranze, difficile ipotizzare che dopo il 5-0 rimediato domenica scorsa contro il Tau Altopascio gli odierni rivali siano propensi ad esporsi ad un’altra figuraccia. Ben altri problemi ha la squadra del presidente Bambini, per la quale la prospettiva di giocarsi la permanenza in serie D ai play-out da scenario temuto si è trasformata nell’unico traguardo possibile (meglio se fosse possibile giocarsela potendo contare su 2 risultati su 3). Nelle ultime due gare al "Casini" contro Città di Castello e Montespaccato il team di mister Farsi ha raccolto appena 2 punti, per cui ora non resta altro da fare che ottenere il massimo nelle due gare che restano ancora da disputare. Il tecnico ha a disposizione l’intera rosa eccezion fatta per Montani, che ha accusato un infortunio muscolare in allenamento.

TRESTINA: Montanari, Della Spoletina, Lorenzini, Grea, Cenerini, Ceccuzzi, Convito, Gramaccia, Ferri Marini, Di Nolfo, Brevi. All. Farsi. Arbitro: Martina Molinaro di Lamezia Terme.

Paolo Cocchieri