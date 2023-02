Ternana, Mantovani recupera Ma resta l’emergenza-infortuni

di Massimo Ciaccolini

Si avvicina lo spareggio per i play-off col Parma e il tecnico rossoverde Andreazzoli ieri ha recuperato il difensore Mantovani che ha superato l’attacco influenzale che lo aveva bloccato nei giorni scorsi. Sussistono, però, problemi di formazione perché contro i ducali saranno sicuramente indisponibili, oltre all’infortunato di lungo corso Capuano il quale continua a svolgere lavoro personalizzato, anche Bogdan e Agazzi alle prese con infortuni muscolari. Inoltre, sono da verificare al meglio le condizioni di Palumbo il quale ha ripreso ad allenarsi in gruppo solo da mercoledì. In compenso, Andreazzoli dovrebbe finalmente ritrovare l’esperto centravanti Donnarumma che è in procinto di tornare in formazione dopo il lungo infortunio. La punta, che il tecnico ha già avuto alle proprie dipendenze nell’Empoli, scalpita per poter rientrare al centro dell’attacco rossoverde e lasciare il segno in una sfida considerata della massima importanza. Non è da escludere, poi, che contro gli emiliani possa esserci anche un cambio di modulo. Se ne saprà di più, forse, nella conferenza stampa di Andreazzoli in programma alle 12.30 di oggi, prima dell’allenamento di rifinitura a porte chiuse che avrà inizio alle 14, al "Taddei". Ieri mattina, il vice presidente Tagliavento, il "diesse" Leone e il tecnico delle fere si sono recati presso il reparto Immunoematologia e Trasfusionale dell’ospedale "Santa Maria" di Terni per effettuare la donazione di sangue. Ad accoglierli il direttore di compartimento, dottor Augusto Scaccetti, ed il personale medico ed infermieristico al quale la Ternana Calcio ha rivolto il proprio ringraziamento. Lunedì prossimo, sempre al mattino, la donazione di sangue sarà effettuata anche dai calciatori della prima squadra. "Con ciò – ha sottolineato il club rossoverde in una nota ufficiale – si intende sensibilizzare l’opinione pubblica verso questo gesto semplice ma straordinario, in grado di salvare molte vite umane". La società ha altresì reso noto che a partire dalla gara che i rossoverdi giocheranno al "Liberati" il 25 febbraio, col Cittadella, e in occasione di ogni gara interna delle fere, tra i donatori verranno estratti 5 nominativi che potranno assistere gratuitamente alla partita della Ternana.