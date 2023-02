Ternana, l’ora della verità Al Liberati c’è il Cittadella

di Augusto Austeri

Tre partite in nove giorni. Per le fere è un momento-verità. Si inizia con la sfida al Cittadella, team in crescendo. I rossoverdi devono dare segnali importanti alla classifica, ma anche a Stefano Bandecchi e Unicusano che hanno deciso di mantenere il timone societario. "Abbiamo già messo una pietra sul derby – spiega Aurelio Andreazzoli – gara che comunque, come tutte, ha fornito segnali positivi e negativi. Siamo stati ancora penalizzati oltre i nostri demeriti. Il gol di Partipilo era regolare, dunque andava annullato anche quello del Perugia per gli interventi su Sorensen e Mazzarani. Ma tali questioni ormai non mi interessano più. E’ stata una settimana difficile. Anche se provi a non farti influenzare, certi fatti (questioni societarie, n.d.r.) non si possono schivare. Ma abbiamo lavorato molto". Prima del derby c’erano stati tre turni positivi e segnali incoraggianti: "Ho detto al gruppo dei tifosi (incontro di giovedì scorso con il CCTC, n.d.r.) che nel momento della fioritura sono sopraggiunti dei pensieri, ma non dobbiamo allarmarci. I ragazzi si sono già ripresi lavorando forte". Sul Cittadella: "Stanno bene in campo, con un sistema a me caro. Hanno tratto beneficio del mercato di gennaio e sono reduci da un grande risultato (3-2 in rimonta contro la Reggina, n.d.r.), ma le loro qualità erano già note". Le gare ravvicinate (martedì sera a Palermo, domenica il Benevento al "Liberati": "Speriamo di recuperare le energie e anche qualche calciatore". Il realismo: "Quando ho deciso di arrivare qui ero molto accattivato da varie situazioni e idee. Poi le cose e le aspettative sono cambiate. Ma ci adeguiamo all’attuale. Dico a tutti che c’è un davanti – conclude Andreazzoli – ma anche un dietro". L’emergenza persiste. Nei 20 convocati non ci sono Capuano, Ghiringhelli, Mantovani, Agazzi e Favilli (infortunati), Cassata (squalificato). Andreazzoli ha svelato che Donnarumma giocherà dall’inizio. Ballottaggi: Coulibaly-Paghera, Partipilo-Falletti. Numerose assenze anche nel Cittadella: Salvi, Perticone, Baldini, Donnarumma, Lores Varela e Danzi.

Stadio "Liberati" ore 14.00.

TERNANA (3-4-2-1): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Martella; Defendi, Di Tacchio, Coulibaly; Partipilo, Palumbo; Donnarumma. All.: Andreazzoli.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Pavan, Mattioli, Frare, Giraudo; Vita, Branca, Mastrantonio; Crociata; Maistrello, Antonucci. All. Gorini.

Arbitro: Marcenaro di Genova.