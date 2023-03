Ternana, le prime punte pronte per la sfida col Bari

Due prime punte di ruolo. Lucarelli le avrà finalmente a disposizione per la sfida con il Bari (domani al "Liberati", ore 16.15). Oltre a Donnarumma, già impiegato domenica scorsa contro il Genoa nel finale, nei convocati ci sarà infatti anche Favilli che ha saltato per infortunio le ultime cinque gare. E’ molto probabile la presenza nell’undici di uno dei due, con la conseguente possibilità per Partipilo (o Falletti) di tornare ad agire in modo più naturale per le proprie caratteristiche, dopo partite in cui è stato necessario grande sacrificio a livello tattico e fisico per interpretare anche il ruolo di punta avanzata. Donnarumma sembra avere maggiori chance rispetto a Favilli per un posto da titolare, tenuto conto della cronologia di recupero. E’ comunque ipotizzabile una staffetta tra i due, considerando che non sono ancora al massimo della condizione. Nel complesso la grave emergenza che ha caratterizzato l’ultimo periodo sembra superata. Restano problemi per la corsia destra di difesa-centrocampo, essendo ancora ai box Defendi e Ghiringhelli che continuano a svolgere allenamento differenziato e terapie in infermeria. La rifinitura è in programma questa mattina al "Liberati" (ore 10.30, a porte chiuse). Lucarelli sarà in conferenza stampa alle 12.30.

IL LIBRO. Defendi e Palumbo hanno consegnato "Arnold e gli Scaldapanchina:un cuore rossoverde" ai 135 iscritti all’attività di base rossoverde. L’opera di Osbourne tratta in modo "leggero" importanti temi sociali. All’Unicusano Training Center i due calciatori erano accompagnati dal club manager Mammarella e dall’addetto stampa Modestino. Erano presenti Paolucci e Palladinetti, rispettivamente responsabile e dg settore giovanile, Marini responsabile attività di base.

Ternana femminile. Oggi alle 14.30 le rossoverdi saranno impegnate a Verona contro l’Hellas (ore 14.30, diretta in chiaro su elevensports). "Molte nostre ragazze – spiega il tecnico Fabio Melillo – hanno finito la gara con il Napoli con segni su tibie e caviglie. Ringrazio il nostro reparto medico-fisioterapico e la Società che ci ha messo a disposizione mezzi e macchinari del maschile. E’ la partita più difficile da qui alla fine. Il Verona è in gran forma e ci insegue a tre punti. Abbiamo squalifiche e infortuni, ma in questi momenti si vedono le giocatrici vere".

