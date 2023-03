Ternana, Falletti recupera Corrado non ancora

di Augusto Austeri

Falletti sì, Corrado non ancora. Nel percorso di avvicinamento alla grande sfida con il Genoa si segnala il pronto ritorno in gruppo del fantasista uruguagio che alla ripresa di martedì era rimasto fermo come Corrado che invece si è sottoposto a terapie come Defendi, Ghiringhelli, Favilli e Donnarumma (gli ultimi tre hanno svolto anche lavoro personalizzato). L’emergenza persiste soprattutto per l’attacco e le corsie esterne. Rispetto all’ultimo periodo le buone notizie riguardano il ritorno del centrale difensivo Capuano dopo i vari mesi di stop e del centrocampista Agazzi che ha saltato le ultime cinque gare. Per la trasferta in Liguria sembrano esserci chance di recupero per Corrado e Favilli (grande ex di turno come Cassata). Le assenze, le condizioni non ottimali di qualche pedina e i conseguenti dubbi legati al modulo rendono ancora difficoltoso ipotizzare le scelte di Lucarelli. Da questa mattina la squadra si allenerà a porte chiuse. A Marassi dirigerà Giacomo Camplone di Pescara. E’ un 4° anno. Cinque precedenti: Serie C 201819 Ternana-Pontedera 1-1 (Coppa Italia), Monza-Ternana 1-4 e Ternana-Pordenone 1-1. Serie B: 202122 Alessandria-Ternana 0-2, 202223 Venezia-Ternana 2-1. Assistenti: Filippo Valeriani di Ravenna e Gaetano Massara di Reggio Calabria.

Festa della donna. La Ternana Calcio ha celebrato l’8 marzo anche con un riscaldamento pre-allenamento (diretto dal professor Bartali) effettuato in modo congiunto dalla squadra di Lucarelli e da quella femminile di Melillo. "Un gesto semplice – si legge sui canali ufficiali – di sensibilizzazione, apprezzato da tutti. Un momento di condivisione per ricordare, una volta in più, che differenze non esistono.

"Le Iene". Il programma di Italia1 ha fatto incontrare Stefano Bandecchi e il tifoso delle fere Marco Minestrini che insieme al giornalista Alessandro Di Sarno lo ha invitato alla distensione anche con una sfida nello "sputo del nocciolo" (che vanta gare a livello europeo). "Con quel gruppo di tifosi non faremo mai la pace – ha ribadito Bandecchi – mi dispiace per tutti gli altri".