Ternana e i play off, otto partite per provarci Ottocento tifosi per la trasferta contro la Spal

di Augusto Austeri

Otto partite per provarci. E si amplia il ventaglio delle scelte. La sosta sta portando prevedibili benefici ai calciatori rossoverdi reduci da lunghi periodi di stop e a quelli che sono alla ricerca della migliore condizione. Lucarelli, dunque, può archiviare la grave emergenza che ha caratterizzato gli ultimi mesi e per l’interessante finale di campionato potrebbe spesso trovarsi di fronte a quei problemi che ogni tecnico vorrebbe avere, vedi notevole disponibilità di pedine in ogni reparto. La vittoria sul Bari, associata alla prestazione convincente, ha riacceso le speranze per l’aggancio ai playoff. Ma sussiste la razionale consapevolezza di dover dapprima blindare la salvezza per poi, dopo la doppia trasferta di Ferrara e Brescia (e dopo il recupero Perugia-Reggina di mercoledì 5 aprile) avere un quadro preciso della situazione. Le fere sono tornate ad allenarsi in vista della gara con la Spal (sabato prossimo ore 14) in cui potranno contare sul supporto di circa 800 tifosi. E’ tornato in gruppo Capanni. Ci sono segnali positivi anche da Ghirighelli che nella prima parte ha lavorato con i compagni per poi svolgere un "personalizzato" al pari di Defendi. Sono giorni di prove tattiche interessanti anche per l’attacco. Lucarelli potrà avere ottime carte da giocare: il minutaggio di Donnarumma e Favilli sale progressivamente e si associa all’appurata crescita di condizione di Falletti e Partipilo. Occhio anche alla fase difensiva, che potrebbe acquisire ulteriore esperienza e qualità con il pieno recupero di Capuano. Oggi la Ternana si allenerà di nuovo all’antistadio, a porte aperte, alle ore 10.

Settore giovanile. Nel fine settimana torneranno in campo anche le altre squadre rossoverdi che hanno osservato il turno di riposo. Sabato alle ore 14 la Primavera di Mariani sfiderà in trasferta la vicecapolista Ascoli. L’Under 17 di Schenardi giocherà domenica alle 15 al "Terra Umbra" contro il Frosinone. Derby all’antistadio del "Renato Curi" per gli Under 15 di Schiavi (ore 12) e gli Under 16 di Caccavale (ore 15).