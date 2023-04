Ternana a Brescia, Agazzi migliora Doni ai bambini da ’Terni col cuore’

di Massimo Ciaccolini

Le fere sono concentrate sulla preparazione dell’importante trasferta a Brescia in programma lunedì (ore 15). Ieri mattina la squadra si è allenata al "Taddei" dove tornerà anche stamattina (ore 10) per un’altra seduta a porte aperte. Davide Agazzi, ancora alle prese con un risentimento all’adduttore sinistro, ha continuato a svolgere lavoro differenziato ma le condizioni del centrocampista sembrano essere in miglioramento. Intanto, mentre tutte le attenzioni sono rivolte al rush finale della cosiddetta regular season, si comincia a parlare anche di calciomercato in relazione a tesserati rossoverdi. E’ il caso del difensore Salim Diakité e del centrocampista Mamadou Coulibaly, chiamati in causa dal loro agente Fabrizio Ferrari intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb. "Si tratta di uno dei migliori giocatori del campionato – ha detto il procuratore riferendosi a Diakité – e sarà impossibile non avere delle opportunità in Serie A. Avrà mercato, poi bisognerà parlarne con la Ternana". Quanto a Coulibaly, attualmente in prestito dalla Salernitana, Ferrari ha detto che "non si sa se tornerà in Campania. Oggi gioca con un modulo poco congeniale e probabilmente occorrerà individuare una soluzione". Il confronto tra Brescia e Ternana sarà diretto da Manuel Volpi di Arezzo, il quale ha già incrociato le fere il 15 ottobre nella gara col Benevento che ha segnato l’ultima vittoria in trasferta dei rossoverdi. L’arbitro, nativo di Città della Pieve, sarà coadiuvato da Edoardo Raspollini di Livorno e Alessio Saccenti di Modena.

Pasqua col cuore: dopo la consegna, da parte dei calciatori, delle uova pasquali griffate Ternana Calcio alle bambine e bambini e ragazze e ragazzi delle case-famiglia del territorio, ieri i rappresentanti di "Terni col Cuore" – l’associazione benefica costituita dal presidente rossoverde Stefano Bandecchi e presieduta dal vice Paolo Tagliavento – hanno fatto visita alla struttura "Emporio dei Bimbi", gestita dalla "San Vincenzo Dè Paoli, per scambiarsi gli auguri e regalare le uova pasquali del club. Oggi, invece, è in programma la consegna dei buoni alimentari e delle uova di Pasqua anche alle famiglie in difficoltà del ternano.