Stasera turno al via In agenda tre partite

La ventisettesima giornata di serie B prende il via questa sera con tre incontri. Alle 20,30 sono in agenda Cosenza-Reggina, Palermo-Ternana e Parma-Pisa. Domani sera, invece, oltre alla gara del Curi che vedrà i biancorossi di Castori sfidare il Como, in campo Bari-Venezia, gara che interessa il Grifo al pari di Benevento-Sudtirol, Cittadella-Brescia, ma anche Spal-Frosinone. Completano in quadro degli incontri le sfide, per le zone alte della classifica, Cagliari-Genoa, mentre per classifica ancora da definire Modena-Ascoli. Ecco la classifica dopo l’ultimo turno di campionato che ha visto il Grifo andare ko a Pisa: Frosinone 55; Genoa 46 (-1); Bari 43; Reggina 42; Sudtirol 41; Pisa 38; Parma, Cagliari 37; Palermo 36; Modena 35; Ternana 34; Cittadella, Ascoli 33; Como 31; Perugia, Venezia 29; Benevento 27; Brescia, Spal 25; Cosenza 23.