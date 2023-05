"Siamo avvelenati e venderemo cara la pelle"

Sostiene che la squadra sia avvelenata, ma il primo ad esserlo è sicuramente lui. Fabrizio Castori, nel dopogara, alza la voce per ribadire almeno un paio di concetti. "La squadra è viva, avvelenata, in condizione e in queste tre partite venderemo cara la pelle". Perché contro la Spal il suo Perugia avrebbe meritato di più. "Meritavamo di vincere e anche largamente.

Abbiamo preso due traverse, creato tante occasioni da gol, sbagliato una rete a porta vuota. Inoltre avremmo voluto vedere l’episodio su Di Serio che quantomeno non era da simulazione e che gli costerà la squalifica, e anche il rigore concesso per il fallo di Casasola. Almeno abbiamo evitato la beffa finale, perché il fallo di mano di Moncini era netto. La squadra ha fatto una grande partita. Ci è girato male. Dobbiamo insistere perché giocando così ci salviamo. I ragazzi meritavano la vittoria ma hanno raccolto briciole. Dobbiamo spingere al massimo".

Da Ferrara la squadra riporta un punto ma anche morale. "Abbiamo corso, aggredito, abbiamo giocato come sappiamo, il risultato ci ha penalizzato, ma ripartiamo con la giusta convinzione e che dobbiamo assolutamente insistere su questa strada. È un campionato che ci ha insegnato che si può vincere o perdere con tutti, ma siamo pronti perché la squadra è viva e pronta".

Le prestazioni dei singoli. "Di Serio ha fatto una partita mostruosa, Lisi non ne aveva più. La squadra è stata molto equilibrata, ha fatto pressing offensivo eccezionale. Abbiamo disputato una grande partita, siamo tornati a fare bene le cose che sappiamo fare. Se andiamo in avanti e siamo aggressivi, la nostra partita riusciamo a farla. Questa squadra non ha grande qualità ma se gioca sull’aggressione e sui ritmi possiamo giocarci le nostre carte. Il numero delle punte in campo non dà l’idea del peso offensivo della squadra, infatti abbiamo avuto tante palle gol. Abbiamo dato il massimo, poi il calcio è fatto di episodi". E oggi si gioca Brescia-Cosenza. "Tifo per il pareggio".

F.M.