Settore giovanile. La Primavera cerca riscatto domani sul campo dell’Ascoli. Sfide casalinghe per le Under contro Benevento e Fermana

Si annuncia il turno del riscatto. Le formazioni giovanili biancorosse devono cancellare l’ultima giornata (ad eccezione dell’Under 17 che ha riportato un pareggio) e riprendere il cammino interrotto. Questo è l’obiettivo della formazione Primavera di Del Bene che sarà impegnata domani nella trasferta di Ascoli: la sedicesima giornata si disputa al centro "Picchio Village" alle 14,30. Sfida casalinga per l’Under 17: Perugia-Benevento (diciassettesima giornata) si gioca domenica alle 13 al centro sportivo "Paolo Rossi". I casa anche l’Under 16: Perugia-Fermana (tredicesima giornata) si disputa domenica alle 15,30 al centro sportivo "Paolo Rossi". Sfida interna al Benevento anche per l’Under 15: il match è in agenda domenica con fischio di inizio alle 11 sempre a Pian di Massiano. Trasferta a Frosinone per l’Under 14, in campo domenica alle 15 al centro sportivo "Meroni" di Ripi. L’Under 13 invece riceve il Pescara (undicesima giornata), la sfida si gioca domani alle 17,15 al centro sportivo "Paolo Rossi". Le grifoncelle saranno impegnate con la Spal a Ferrara domenica alle 14,30.