Rugby serie b. L’Acea dura un tempo, passa Catania

Quinta sconfitta su sei partite di campionato per l’Acea Rugby Perugia. Dopo il ko rimediato a Roma, la squadra di coach Fabiani è caduta tra le mura amiche sotto i colpi del Rugby Club Amatori Catania (23-31). Un risultato forse troppo pesante per una squadra, quella biancorossa, che è partita davvero bene e che ha pagato a caro prezzo gli errori di gioventù. La prima frazione, infatti, si è chiusa con l’Acea in vantaggio (13-10) e capace di fornire buone trame di gioco. Al 5’ Faina ha centrato su punizione i primi tre punti e poco Rossetti ha messo a terra la meta (non trasformata dallo stesso Faina) che è valsa il +8. La reazione di Catania non si è fatta attendere con Samperi (8-5), ma Perugia ha di nuovo allungato le distanze con Tenerini (meta non trasformata), per il vantaggio all’intervallo (13-10). Nella ripresa la partita è cambiata: Catania ha fatto valere la sua maggiore esperienza e l’Acea ha subito la rimonta.