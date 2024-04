Rugby. L’Acea Perugia torna a vincere e rivede la salvezza

PERUGIA - Si accendono le speranze salvezza per l’Acea Rubgy Perugia. La squadra di Poloni batte in casa l’Unione Rugby Capitolina (32-12) e si rilancia in classifica. Con i cinque punti conquistati l’Acea raggiunge di nuovo il Benevento (penultimo) e punta alle ultime tre giornate per agguantare la salvezza diretta (ultima ai playout). A Pian di Massiano contro la formazione romana è andata in scena la migliore Acea della stagione: concentrata, determinata e in grado di mettere in campo un gioco fluido e produttivo. Bene in mischia e nei contrattacchi, Caruso e compagni hanno preso in mano la partita sin dalle prime battute. Chiuso il primo tempo in avanti (15-7), l’Acea ha saputo controllare e bene anche le fasi di gioco della ripresa, con Balderio e Caruso puntuali a meta, portando finalmente a casa punti pesanti. "E’ questa la strada – dichiara soddisfatto a fine partita il Presidente Ruggero Renetti -. Sapevamo di avere dei valori e adesso stanno venendo fuori. Dobbiamo giocare come sappiamo senza stare a guardare la classifica degli altri, ma convinti dei nostri mezzi. Adesso ci aspettano altre tre partite, dove dovremo dimostrare ancora una volta la nostra forza e le nostre qualità. Crediamo nella salvezza diretta e proveremo a conquistarla fino all’ultimo minuto dell’ultima partita". Archiviato con soddisfazione il successo contro la Capitolina, da lunedì Poloni e i suoi ragazzi inizieranno a preparare la sfida di domenica prossima in casa di Messina.