Ripresa al Curi a porte chiuse Furlan, allarme rientrato

Una settimana decisiva, intanto per dare un senso all’ultima giornata di campionato, quando al Curi arriverà il Benevento, ultimo e praticamente retrocesso, poi per alimentare le poche speranze salvezza rimaste. Il Perugia si è ritrovato ieri pomeriggio per iniziare a preparare la partita di sabato contro il Venezia. Ci sarà bisogno della massima concentrazione, ma soprattutto il gruppo ha bisogno di ritrovare un pizzico di sicurezza e tanta personalità. Insomma, servirà il meglio visto nelle settimane della ripresa che aveva illuso per cercare di riportare a casa punti. La squadra ha iniziato la preparazione all’interno del Curi, una scelta fatta presumibilmente per isolare il gruppo, anche se la ripresa dei lavori è avvenuta nella più completa indifferenza dei tifosi. Resta il fatto che, a prescindere dai motivi, i biancorossi potrebbero svolgere gli allenamenti tutta la settimana all’interno dello stadio biancorosso. Avrebbe ripreso con la squadra anche Jacopo Furlan che venerdì sera ha chiesto il cambio dopo il raddoppio del Cagliari. Il problema, quindi, sarebbe di poco conto e il portiere dovrebbe difendere i pali nel match contro il Venezia.

Il Perugia attende con ansia le decisione del giudice sportivo: intanto l’attaccante Marco Olivieri sarà fermato per un turno. Il giocatore era diffidato e il "giallo" rimediato contro il Cagliari gli costa la squalifica. Oggi, poi, si conosceranno i provvedimenti presi contro la società per i petardi lanciati in campo durante la partita con il Cagliari. Alla società arriverà sicuramente una multa pesante.

La buona notizia, invece, arriva dal ritorno di Giuseppe Di Serio che ha invece scontato il turno di stop e si prepara a scendere in campo dal primo minuto.

Le scelte avranno un ruolo decisivo per questa gara: in campo dovranno andare giocatori con la condizione fisica migliore e quelli che hanno piena consapevolezza della posta in palio.

Il programma della settimana proseguirà con sedute al mattino fino alla rifinitura che precederà la partenza.