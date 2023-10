Ricci si ferma e salta il match, Paz è disponibile . Dubbi in mezzo: "A centrocampo siamo troppo forti"

Torna Paz, esce Ricci. L’ex Reggina ha accusato un problema al termine della seduta del venerdì e oggi non sarà a disposizione del tecnico per la partita contro il Sestri Levante. Rientra invece l’esterno del Sassuolo, rimasto ai box per un problema al ginocchio, ora risolto. Il dubbio di Francesco Baldini è in mezzo al campo: "A centrocampo siamo troppo forti, impossibile non avere dubbi e impossibile far giocare sempre gli stessi", ha spiegato il tecnico alla vigilia del match. E infatti per la partita con i liguri Baldini potrebbe schierare dal primo minuto Santoro, alla prima dall’inizio. A fargli posto sarà uno tra Kouan e Iannoni, con il secondo favorito per restare fuori dal primo minuto. La terza maglia sarà invece di Bartolomei. Torrasi e Acella avranno la sua chance in Coppa Italia, giovedì. In difesa, invece, Dell’Orco non è al meglio, quindi ci saranno Angella e Vulikic insieme a Mezzoni e Cancellieri. In attacco, senza Ricci non c’è ballottaggio: in avvio, spazio a Vazquez con Matos e Lisi sulle fasce.